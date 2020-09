Fußball-Bundesliga: Die Tabelle nach LinkedIn-Followern*

Rang Verein Follower 1. FC Bayern München 49.915 2. Borussia Dortmund 21.245 3. Eintracht Frankfurt 13.782 4. 1. FC Köln 6.217 5. Borussia M'gladbach 5.499 6. SV Werder Bremen 4.924 7. FC Schalke 04 4.867 8. RB Leipzig 4.489 9. VfB Stuttgart 4.077 10. SC Freiburg 3.479 11. Hertha BSC Berlin 2.987 12. Bayer 04 Leverkusen 2.864 13 TSG 1899 Hoffenheim 2.644

Quelle: Web-Netz (*Nicht im Ranking enthalten sind VfL Wolfsburg, Union Berlin, FC Augsburg, FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld (Kein Account oder keine Beiträge vorhanden); Stand: 3.9.2020)

2. Fußball-Bundesliga: Die Tabelle nach LinkedIn-Followern*

Rang Verein Follower 1. Hamburger SV 3.577 2. FC St. Pauli 3.205 3. 1. FC Nürnberg 1.460 4. VfL Bochum 1.425 5. Hannover 96 1.284 6. SV Darmstadt 98 957 7. SpVgg Greuther Fürth 870 8. Karlsruher SC 527 9. SV Sandhausen 455 10. Eintracht Braunschweig 228 11. SSV Jahn Regensburg 224 12. 1. FC Heidenheim 205

Quelle: Web-Netz (*Nicht im Ranking enthalten sind Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn 07, Holstein Kiel, VfL Osnabrück, FC Erzgebirge Aue, FC Würzburger Kickers (Kein Account oder keine Beiträge vorhanden); Stand: 3.9.2020)

LinkedIn: Die internationalen Top-Vereine

Rang Verein Land Follower 1. Manchester United England 139.508 2. FC Liverpool England 132.260 3. FC Barcelona Spanien 115.691 4. Paris St. Germain Frankreich 111.168 5. FC Chelsea England 103.906 6. Juventus Turin Italien 101.355 7. Arsenal London England 96.974 8. Real Madrid Spanien 95.310 9. Manchester City England 72.295 10. Ajax Amsterdam Niederlande 64.460 11. Inter Mailand Italien 61.552 12. Tottenham Hotspur England 57.049 13. Olympique Marseille Frankreich 55.371 14. AC Mailand Italien 51.419 15. FC Bayern München Deutschland 49.915

Quelle: Web-Netz (Stand: 3.9.2020)

Zum Zeitpunkt der Erhebung Anfang September verfügte der FC Bayern über sage und schreibe zehnmal so viele LinkedIn-Follower wie Schalke. Dieser Abstand verwundert nicht wirklich: Auf Instagram etwa haben die Gelsenkirchener noch nicht einmal die Million geknackt, während der Champions-League-Sieger aus München hier eine mehr als 20 Millionen Follower starke Community hinter sich vereint.Dass die Bayern auf dem Platz und daneben in einer anderen Liga spielen wie die meisten deutschen Clubs, ist dabei gar nicht der Punkt. Die Frage ist viel mehr, ob die anderen Vereine nicht zu viel Potenzial liegen lassen. Für B2B-Themen gibt es wohl kaum eine bessere Plattform für Vereine als LinkedIn. Wissenswertes aus Berechen wie Sponsoring, Merchandising, Ticketing oder Hospitality lässt sich dort zielgruppenadäquat und reichweitenstark aufbereiten."LinkedIn bietet Profifußballclubs nicht nur eine erfolgversprechende digitale Dreierkette mit Lead Generierung, Sponsoren-Akquise und Kundenbindung. Vor allem ist LinkedIn auch ein beliebtes B2B-Netzwerk für Innovationen im Business, so auch im Kontext der Digitalisierung", erläutert, Head of Web-Netz Sports, die Vorzüge der Plattform. "Profifußballclubs treffen dort entsprechend den Puls der Zeit, um das eigene Netzwerk durch Partnerschaften mit Innovationsträgern erweitern zu können – und so auch die Club-Marke als innovative B2B-Brand zu positionieren. Zudem lässt sich auch die Sichtbarkeit der Marke via LinkedIn-Engagement. Nicht zuletzt kann die Plattform ideal genutzt werden, um auf CSR und HR einzuzahlen."Dennoch scheint die zu Microsoft gehörende Plattform, die in der DACH-Region mehr als 15 Millionen Mitglieder hat, in den strategischen Überlegungen der meisten Bundesligisten (noch?) keine Rolle zu spielen. Jedenfalls sollte man davon ausgehen, dass ein Verein wie der selbst ernannte "Big City Club" Hertha BSC etwa über ein höheres Potenzial auf LinkedIn verfügt als die knapp 3000 Follower, die der Verein bislang hat.Wolfsburg, Union Berlin und Augsburg sind zwar auf LinkedIn vertreten, bespielen ihre Kanäle aber nicht. Mainz und Bielefeld sind auf der Plattform sogar komplett unsichtbar, was insofern überrascht, als die kaufmännischen Vorstande beider Clubs auf LinkedIn vertreten und auch recht aktiv sind.Im Ranking stich besonders die Position von Eintracht Frankfurt hervor. Die Hessen, die sich in den vergangenen Jahren mehrfach Social-Media-Meister nennen durften, können als einzige neben Bayern München und Borussia Dortmund eine fünfstellige Followerzahl auf LinkedIn vorweisen. Geschafft hat das der Club aus der Mainmetropole unter anderem mit reichweitenstarkem Video-Content - Sponsoren-Einbindung inklusive. "Dass lediglich der FC Bayern, der BVB und Eintracht Frankfurt im fünfstelligen Follower-Bereich angekommen sind, macht deutlich, wie groß das Wachstumspotenzial für die Bundesligisten bei LinkedIn als B2B-Brachland ausfällt", kommentiert Benckendorff die LinkedIn-Tabelle der Erstligisten.In der zweiten Bundesliga bietet sich ein ähnliches Bild: Mit dem HSV, dem FC St. Pauli, Nürnberg und Bochum stehen die stärksten Vereinsmarken des deutschen Unterhauses auf den vorderen Plätzen. Auch in Liga 2, die in der Saison 2018/19 immerhin fast 200 Millionen Euro mit Werbung und Merchandising erlöst hat, sind einige Clubs noch ziemliche LinkedIn-Muffel. Darunter sind auch die Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn.Weitet man den Blick ins europäische Ausland, steht aber sogar Bayern München plötzlich weit abgeschlagen da. Der deutsche Rekordmeister landete mit seinen rund 50.000 Fans zum Zeitpunkt der Auswertung gerade einmal auf Rang 15. Sämtliche Vereine, die die Müncher in der KO-Runde der Champions League auf dem Weg zum Titel geschlagen haben, landen auf LinkedIn vor den Bayern.Die absoluten Branchenprimusse sind der englische Rekordmeister Manchester United sowie der aktuelle Titelträger Liverpool. Generell wird die Top 15 von der englischen Premier League dominiert, die gleich mit sechs Vereinen vertreten ist.ire