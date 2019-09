Diese 10 Instagram-Accounts wuchsen im August am stärksten

Quelle: InfluencerDB

Für die Auswertung analysierte InfluencerDB die Wachstumsraten aller deutschsprachigen Instagram-Kanäle ab 100.000 Follower, die ihre Reichweite organisch aufgebaut haben, also ohne Fake-Follower-Kauf. Die drei wachstumsstärksten Instagrammer des Monats August sind:Die Laiendarstellerin Janine Meißner, die auch unter dem Künstlernamen Janine Pink bekannt ist, gewann vor wenigen Tagen die diesjährige Staffel von "Promi Big Brother" und sahnte das Preisgeld von 100.000 Euro ab. Meißner war zuvor durch ihre Rolle in der TV-Sendung "Köln 50667" einem größeren Publikum bekannt geworden. Aber erst "Promi Big Brother" verpasste ihr auch auf Instagram einen gehörigen Reichweitenschub: Ihr Account wuchs im August laut InfluencerDB um 164 Prozent.Auf Rang 2 findet sich im Augsut ein weiterer "Promi Big Brother"-Teilnehmer: Tobias Wegener. Er belegte in der Sat-1-Sendung in diesem Jahr den dritten Platz und lernte dort seinen TV-Flirt Janine Pink (siehe oben) kennen. Seitdem wird das Schicksal der beiden auch in den Medien verfolgt. Wegener wird's freuen - zumindest was seinen Instagram-Kanal angeht: Seine Reichweite stieg im vergangenen Monat um 96 Prozent auf aktuell 354.000 Abonnenten.Der 17-jährige Rick Voss platziert sich im August mit einem Follower-Wachstum von 47,9 Prozent auf Rang 3 in diesem Ranking. Rick ist eigentlich Youtuber, hat auf Instagram aber längst eine größere Reichweite als auf der Videoplattform von Google. In seinen Bildern und Videos gibt der Teenager in der Regel Einblicke in sein Leben als Schüler, außerdem veröffentlicht er sogenannte "Q&As" ("Fragen und Antworten").In den Top10 der wachstumsstärksten Instagram-Accounts finden sich mit Fynn Kliemann (Platz 4) und Sascha Huber (Platz 8) zwei weitere Filmemacher, die ihre Bekanntheit vor allem der Videoplattform Youtube zu verdanken haben. Eine weitere Laiendarstellerin findet sich auf Platz 6: Jana Riva arbeitet als Schauspielerin und ist bekannt durch TV-Auftritte wie in der RTL-Sendung "Alles was zählt". ron