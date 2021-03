© Amidori Auch fleischlose Burger können offenbar lecker sein

Im Grunde ist es ja ein allseits bekanntes Problem: Wer zu viel Fleisch isst, schadet nicht nur seiner Gesundheit, sondern trägt wegen des vergleichsweise hohen Ressourcenverbrauchs in der Fleischerzeugung auch zum Klimawandel bei. Da ein leckeres Entrecôte aber nun mal viel attraktiver erscheint als ein Sellerieschnitzel, siegt am Ende doch meistens der innere Schweinehund. Amidori will nun den Beweis dafür liefern, dass pflanzliche Fleischalternativen besser sind als ihr Ruf - und hat mit Jung von Matt SAGA eine Agentur verpflichtet, die vielfach bewiesen hat, dass ein angekratztes Image kein Dauerzustand sein muss. Die neue Kampagne für Amidori mit dem Claim "Vegetierisch lecker" hat gute Chancen, Ähnliches zu bewirken.