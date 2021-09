Vier von zehn Deutschen zwischen 12 und 49 Jahren identifizieren sich mit der Hiphop-Kultur (40,7 Prozent). Bei den 12- bis 15-Jährigen sind es sogar 56 Prozent. Keine Frage: Hiphop bestimmt, was cool ist und ist als die Kultur der Jugend längst im Mainstream angekommen. The Ambition und Yougov haben jetzt 2000 Deutsche, die sich mit Hiphop identifizieren, in einem Onlinepanel nach der kulturellen Relevanz von insgesamt 69 Marken aus den Branchen Automotive, Luxus, Alkoholische Getränke, Mode, Fashionhändler, Supermärkte und Digitale Marken befragt.