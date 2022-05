Flink & Lena Gercke im Wohnzimmer

Mit Lena und Joko habe man zwei Botschafter gefunden, die zu 100% zur Marke Flink passen, so, Head of Marketing DACH bei Flink. Warum? Joko Winterscheidt verfügt über Know-How im Food-Sektor: Seine beiden Produkte "III FREUNDE" sowie "JOKOLADE" sind bereits Bestandteil des sorgfältig ausgewählten Flink-Sortiments . Lena Gercke könne durch ihre umfassende Expertise im Social-Media-Bereich positiven Einfluss auf die kreative Gestaltung der Kampagne nehmen, heißt es in der Mitteilung der Agentur. Zudem ist das Model nach eigener Ausage ein bekennender Fan des Berliner Start-ups.Mit vier Spots à 20 Sekunden ging die TV-Kampagne am 16. Mai an den Start. Kurz aber verständlich vermittelt Flink damit vor allem eine Message: egal ob vom Sofa aus, in der Badewanne oder auf dem Bett - für den Wocheneinkauf mit Flink muss niemand das Haus verlassen. Kreativ verlängert wird die Kampagne auf den Social-Media-Outlets Flinks und der Testimonials. jh