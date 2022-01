Das sind die bekanntesten Digital-Marken in Deutschland

© IMAGO / Lobeca E-Commerce-Riese Amazon kennen hierzulande 97 Prozent der Menschen

In der deutschen Konsumlandschaft hat sich während der vergangenen zwei Jahre einiges bewegt. Digitalen Marken kamen die Pandemie-bedingten Einschränkungen sehr zugute und sorgten teilweise für ein enormes Umsatzwachstum. Welche Brands mit Digitalfokus 2021 in Deutschland die höchste Markenbekanntheit erlangten und welche diese am meisten steigern konnten, hat Growth-Marketing-Experte DCMN untersucht. Bei den aufstrebenden Top-Performern gibt es ein paar Überraschungen.