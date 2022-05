© Amazon Amazon-Manager Nils Gräf: "2022 kommen Kund:innen nicht nur zu uns, um einzukaufen, sondern auch, um sich für zukünftige Einkäufe inspirieren zu lassen."

Amazons Werbegeschäft brummt und brummt. Laut Jahresabschluss im Bundesanzeiger hat Amazon Online Germany, die deutsche Werbetochter, 2021 die Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro geknackt - ein Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Was sind die Erfolgsfaktoren? Und wie geht es weiter? Darüber spricht im HORIZONT-Interview Nils Gräf, Geschäftsführer Amazon Advertising in Deutschland.