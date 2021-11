© Amazon Prime Video Auch Hyänen wollen sich auf den Schoß den Weihnachtsmannes setzen

Die Geschichten von ungewöhnlichen Freundschaften haben in den Weihnachtskampagnen großer Marken schon lange Konjunktur - man denke nur an die kultigen Filme von UK-Retailer John Lewis. Auch Amazon Prime Video verlässt sich in seinem europaweiten Auftritt zum Fest jetzt auf dieses Erfolgsrezept - und wählt dazu zwei ungewöhnlich kauzige Protagonisten. Es ist die erste eigenständige Prime-Video-Weihnachtskampagne aus dem Hause Amazon.