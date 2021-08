"Prime Changes Everything" heißt der Auftritt, der von Amazons Inhouse-Kreativteams zusammen mit der Agenturin London entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen zwei TV- und Onlinespots, in denen Amazon in die Welt eines berühmten Märchens sowie ins antike Ägypten entführt und verdeutlichen will, welchen Impact das bequeme Prime-Abo schon damals gehabt hätte. In den beiden Commercials ändert das Unternehmen die Geschichten von Rapunzel und Königin Kleopatra dabei so ab, dass die Prime-Lieferung beziehungsweise das Entertainment-Angebot von Amazon Prime Video das Leben der beiden Protagonistinnen auf ungeahnte Weise erleichtern.So sieht der Zuschauer etwa Kleopatra beim Zug durch die Sahara, wie sie "Der Prinz von Zamunda 2" bei Amazon Prime Video schaut und sie die Großzügigkeit von Hauptfigur Prinz Akeem (gespielt von Eddie Murphy) zum Nachdenken bringt. Und so entscheidet sie sich dafür, ihrer treuen Gefolgschaft mithilfe der schnellen Prime-Lieferung großzügige Geschenke zu machen. Rapunzel hingegen hatte in Amazons Märchen-Interpretation keine Lust, noch länger auf den Prinzen zu warten, der sie aus ihrem Turm retten soll. Stattdessen bestellt sie sich bei Amazon eine Leiter und macht in der Folge auf eigene Faust das Dorf unsicher - fantastische neue Frisur inklusive.Die Kampagne ist ab dieser Woche in zahlreichen internationalen Märkten zu sehen und wird von Social Media Ads, Podcastwerbung und weiteren Digitalmaßnahmen ergänzt. Produziert wurden die Spots von. Regie führte, der erst in diesem Jahr für seinen Amazon-Film zum Super Bowl einen Emmy gewinnen konnte. tt