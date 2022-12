"Keep up with the Clicks"

"On a mission to close the experience gap in digital retail" – so beschreibt Amazd-Gründerdie Mission seines Start-ups auf seinem LinkedIn-Profil. Auf die Lücke im digitalen Handel sei er selbst aufmerksam geworden, als er sich während des Corona-Lockdowns ein Rennrad kaufen wollte. Dabei habe er gemerkt, dass es online immer noch wenig Hilfe gebe, das richtige Produkt zu finden.

Blvrd als erlebbare Produktsuchmaschine

© Blvrd

Ari Berzenjie, Gründer Blvrd

„Der Handel hat eCommerce komplett verschlafen und will jetzt übers Metaverse reden.“ Ari Berzenjie, Gründer Blvrd Teilen

"Das war eigentlich die Geburtsstunde von Amazd", so. "Es gibt so viele Produktgruppen, die heute immer noch besser offline stationär verkauft werden und die online einfach nicht gut funktionieren." Für alle Produkte, deren Kauf eine längere Bedenkzeit und kompliziertere Entscheidungswege erfordern, sei der Online-Shop heutzutage nicht der beste Kanal, so Unützer.Das Start-up bietet deswegen eine Softwarelösung, die es Verkaufsberaterinnen und -beratern von Unternehmen ermöglicht, mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten – sei es via Chat, Audio- oder Videocall. Der Hauptkommunikationskanal sei dabei der Chat, erklärt. Er biete Gelegenheit, informell und asynchron hin- und her zu texten und ermögliche zudem das Teilen von Links und Fotos. Der Unterschied zu einem Chatbot, der eher "formalistische" Antworten gebe, so, sei dabei deutlich spürbar.Während der stationäre Handel durch seine Vorteile auf der Fläche besticht, punktet Online-Shopping bei Konsumentinnen und Konsumenten durch ein breiteres Angebot und die Möglichkeit des Preisvergleichs . Zudem können Produkte online unkompliziert bestellt werden – offline sind sie hingegen nicht immer im stationären Handel in der Nähe vorrätig. Das im Jahr 2019 gelaunchte Start-upstellt mit seiner App eine Art Produktsuchmaschine zur Verfügung, die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, vorab die Verfügbarkeit von Fashion-Produkten im stationären Handel zu prüfen.Inzwischen hat die App rund 30.000 User und ist weiter auf Expansionskurs. Ende letzten Jahres war Blvrd bereits in Hamburg und Hannover vertreten , inzwischen funktioniert die App auch in Bremen, Osnabrück, Oberhausen, Düsseldorf, Berlin, Mannheim und München. Obwohl Blvrd als Produktsuchmaschine gestartet sei, gehe es mittlerweile um mehr, erklärt Blvrd-Gründerim Gespräch: "Es geht nicht nur darum, dass du Artikel über die App suchen kannst und siehst, wo sie verfügbar sind, sondern es geht vielmehr darum, zu verstehen: Wie ticken denn Konsumentinnen und Konsumenten heutzutage?"Die Coronapandemie habe die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kundinnen wie ein Brennglas beschleunigt, so. "Wenn du in die Stadt gehst, willst du wissen, wo etwas verfügbar ist. Fast 40 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten nutzen im Laden ein Smartphone, um mehr über ein Produkt zu erfahren", erklärt. Blvrd wolle deshalb stationären Händlern zu einem digitalen Konzept verhelfen, das nur so weit reicht, dass es das lokale Erlebnis verstärkt. Umgesetzt wird dieses physisch-digitale Konzept - das Start-up hat hierfür das Kunstwort „phygital“ geprägt – mithilfe unterschiedlicher Features.