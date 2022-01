Apple

Wie nachhaltig der Erfolg der seit 1980 an der Börse gelisteten-Aktie ist, zeigt ein Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung. In den vergangenen fünf Jahren haben Aktionäre, die seitdem die Papiere gehalten haben, ihr Investment mehr als versechsfacht.Seit Anfang 2002 beläuft sich das Kursplus auf rund 43 000 Prozent. Wer also vor 20 Jahren 1000 Dollar ininvestierte, hat heute einen Wert von rund 430 000 Dollar. Noch deutlicher fällt der Anstieg seit dem Börsengang aus. Wer damals mit 1000 Dollar eingestiegen war und seitdem nicht verkauft hat, hat heute-Aktien für mehr als 1,8 Millionen Dollar im Depot. dpa