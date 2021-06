So wirbt AOK Plus auf TikTok um die junge Zielgruppe

© TikTok/@doc.felix Um die Generation TikTok anzusprechen, hat sich die AOK Plus ein paar namhafte Creator an Bord geholt

Gesundheit ist als Megatrend der kommenden Jahre längst ein allgegenwärtiges Thema in den sozialen Netzwerken. Ob Volkskrankheiten wie Rückenleiden, Selbstoptimierung durch Fitness-Workouts oder psychische Erkrankungen wie Depressionen - zu all dem haben sich riesige Online-Communities gebildet. Um auch junge Menschen für diese oftmals eher mit fortgeschrittenem Alter und nervigen Prozederes assoziierten Themen zu gewinnen, hat die AOK Plus nun eine Creator-Kampagne auf TikTok gestartet.