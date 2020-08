uf Agenturseite bei Havas für das Vergleichsportal gearbeitet. Mit der Check24-Sitcom "2 unvergleichliche Familien" schuf er ein Format, an dem sich bis heute allerdings die Geister scheiden. Fast 50 Folgen hatte er hier entwickelt und abgedreht.



Zuletzt - seit Januar 2019 - hatte Huber für Jimdo gearbeitet. Bei dem Software-as-a-Service-Unternehmen, das sich auf Webseiten-Baukästen spezialisiert hat, hatte er das Marketing verantwortet und ausgebaut. Jimdo sorgte während des Lockdowns für Aufmerksamkeit. Der Dienstleister hatte ein Tool auf den Markt gebracht, mit dem Unternehmen innerhalb weniger Stunden einen eigenen Onlineshop eröffnen konnten. Insgsamt haben Nutzer weltweit bisher rund 20 Millionen Websites mit dem Baukastensystem live geschaltet. mir

Gut eineinhalb Jahre nach seinem Abschied beiheuertwieder bei dem Münchner Vergleichsportal an. Der Manager ist sein Monatsanfang neuer Chief Brand Officer. Das hat HORIZONT aus Firmenkreisen erfahren. Die Stelle gab es zuvor in dem Unternehmen nicht und zeigt, auf welche Themen er sich künftig vor allem konzentrieren wird: Marke und Markenbildung.Dabei dürfte ihm helfen, dass er das Unternehmen, den Markt und die Bedürfnisse der Kunden so gut wie kaum ein anderer kennt. Von Februar 2014 bis Dezember 2018 hatte er hier bereits die Position des CMOs inne. Davor hatte er a