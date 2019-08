„Dieser Ansatz zeigt, dass auch automatisierte Stimmen kreativ genutzt werden können und ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen.“ Anne Stilling Teilen

Das Konzept ist so einfach wie effektiv. Im Online-Radio ist plötzlich zu hören: „Wir, die internationale Vereinigung der Sprachassistenten, machen uns stark für ein besseres Internet. Es gibt immer noch Orte, wo die Existenz unserer Brüder und Schwestern auf wackligen Füßen steht“, verkündet eine Stimme in dem Spot. Der besondere Kniff daran: Im Anschluss schlägt die Stimme vor, Alexa den Gigacube-Skill aktivieren zu lassen.Ursprünglich sei der Plan nur gewesen, das Gigacube-Modell über einenAlexa Skill interaktiv erlebbar zu machen, sagt Future-of-Voice-Gründer MalteKosub: „Doch im Zuge der Konzeptentwicklung entstand eine weitere Idee:Warum nicht Alexa & Co zu Wort kommen lassen und so eine Lanze für den Vodafone Gigacube brechen?“ Das Resultat waren Funkspots, die aus ihrem Storytelling heraus einen Anstoß zur weiteren digitalen Interaktion liefern.Die von der Berliner Audio-Branding-Agentur Why do Birds produzierten Spots erzielen derzeit nur einen Bruchteil der klassischen Radioreichweite, da sie nur über Smartspeaker ausgestrahlt werden können. Doch Anne Stilling, Director Brand Communication and Media bei Vodafone Deutschland, sieht hier ein zukunftstaugliches Kommunikationsmodell: "Dieser Ansatz zeigt, dass auch automatisierte Stimmen kreativ genutzt werden können und ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen." Denn die Kombination aus Funkspots und Alexa Skill verspricht einen schnellen Reichweitenaufbau, der ohne Medienbruch zur Interaktion mit dem Alexa Skill weiterleitet. cam