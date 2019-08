Hofer "Hofer-Preis Rap" 2019

Aldi "Zum Aldipreis - der Erfinder von Günstig" 2019

Gut drei Wochen nach der Veröffentlichung seines "Aldi Rap" kann sich Aldi Süd über eine gute öffentliche Resonanz freuen. Allein auf Youtube wurde das von Scholz & Volkmer kreierte Video rund 2,5 Millionen Mal gesehen. Da dürften es die Verantwortlichen vermutlich verschmerzen können, das Konkurrent Lidl den musikalischen Auftritt gleich mit mehreren eigenen Guerillaaktionen zu kontern versuchte Doch den wahren Erfolgsmaßstab liefern ohnehin die Aldi-Kollegen aus Österreich, die mit "Hofer-Preis Rap" über einen Monat zuvor die kreative Blaupause für Aldi Süd lieferten. In fast identischer Laufzeit und fast deckungsgleichem Beat liefert Hofer in dem Online-Video eine praktisch gleichlautende Botschaft zum eigenen Sortiment. In der konkreten Inszenierung hat sich Scholz & Volkmer dagegen sichtlich bemüht, keine konkreten Anleihen bei der von Ogilvy & Mather Wien geleisteten Arbeit zu nehmen. Einzig den saftpressenden Muskelprotz fand das Wiesbadener Kreativteam wohl zu unwiderstehlich, um auf ihn zu verzichten.Wer beide Videos hintereinander sieht, fragt sich unweigerlich, wer die gestellte Aufgabe letztlich besser gelöst hat. Und bei aller Sympathie für die Aldi-Premiere von Scholz & Volkmer muss in diesem Fall der Punkt wohl nach Österreich gehen: Von der Auswahl des rappenden Protagonisten bis hin zum Text und den gewählten Beispielen ist hier das Endresultat einfach kultiger und verströmt mehr lokales Flair. Zu einem ähnlichen Resultat kommt letztlich auch die Youtube-Statistik: Mit 698.000 Zugriffen erreicht "Hofer-Preis" fast ein Drittel der Reichweite des deutschen Videos. Das allerdings in einem Land, das nur ein Zehntel so viele Einwohner hat. cam