© Aldi Aldi umwirbt die Gamer-Szene mit seiner neuen Kampagne

Einfach mal Waffen, Zaubertränke und neue Helden beim Discounter shoppen gehen? Die neue Aldi-Kampagne für Twitch zeigt eine Filiale, wo das tatsächlich möglich ist. Die digitale Kampagne von Aldi Nord und Aldi Süd wirbt für die gemeinsame Gaming-Plattform, die ein eigenes Influencer-Team präsentiert. Diese Aldi-Streamer spielen natürlich in dem von Deepblue-Networks kreierten Video eine prominente Gastrolle. Doch das eigentlich Spannende an der Kampagne: Im Video zeigt sich, was Aldi mit seiner Gaming-Plattform erreichen will.