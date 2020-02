Zentraler Insight: "Man muss ja nicht gleich gehen". Stattdessen könne man mit Sixt Share "einfach überall einsteigen und losfahren", heißt es auf dem vonkreierten Motiv, das in sozialen Netzwerken erschienen ist. Mit Sixt Share (Claim: "Carsharing in geil") bietet das Unternehmen deutschlandweit Fahrzeuge verschiedener Klassen für längere oder auch kurze Fahrten zur Miete an.Kramp-Karrenbauer hatte ihren Rückzug vom Amt der CDU-Vorsitzenden - und damit auch von der Kanzlerkandidatur für das Jahr 2021 - am 10. Februar bekannt gegeben. Grund ist die umstrittene Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit Stimmen der AfD. Die 57-Jährige galt in ihrer Partei allerdings schon zuvor als umstritten.Sixt kann es egal sein. Politische Krisen sind für das Unternehmen stets willkommene Anlässe, um eines seiner berüchtigten Social-Media-Motive abzusetzen. Die Wahl Kemmerichs sparte Sixt allerdings aus - möglicherweise weil das Thema zu ernst war, um damit Eigenwerbung zu betreiben. Fritz Kola war da weniger zimperlich. ire