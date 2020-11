Aldi umgarnt Schnäppchenjäger mit den Airpods

von Marco Saal

Der Black Friday ist für den Handel eine willkommene Gelegenheit, um nochmal Impulse für das Weihnachtsgeschäft zu setzen. Auch Aldi will profitieren und umgarnt Schnäppchenjäger diesmal mit einem echten Premiumprodukt - den Airpods von Apple. Die drahtlosen Kopfhörer der normalerweise sehr hochpreisigen Kultmarke gibt es am Black Friday bundesweit in allen Aldi-Filialen.