Olaf Heine

Marion Heine ist Mitgründerin und Kreativchefin der Agentur Spring Brand Ideas in Berlin

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) hat vor zwei Wochen seine Pläne für ein Verbot von an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel vorgestellt und damit eine breite Debatte angefacht. Marion Heine, Mitgründerin und Kreativchefin der Agentur Spring Brand Ideas in Berlin, begrüßt diese Diskussion, denn sie findet: "Kinder, die noch kaum kritisches Bewusstsein haben, und deren Eltern vielleicht auch nicht in Ernährungsfragen bewandert sind, stehen den Verlockungen, die Werbung für ungesunde Lebensmittel ihnen vortanzt, noch viel ungeschützter gegenüber."

Sie sind Werberin – und begrüßen die Debatte um das geplante Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel des Bundesernährungsmin