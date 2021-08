Es war eine ziemlich dicke Überraschung, als Opel Mitte Juli verkündete, dass CEO Michael Lohscheller den Autobauer verlässt , um eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Stellantis-Konzerns anzunehmen. Das Ziel von Lohscheller: der vietnamesische Mischkonzern Vingroup, bei dem der Manager die Autosparte Vinfast Global leiten wird. Eine Woche zuvor wirkte der 52-Jährige noch ganz so, als wolle er die Zukunft der Marke mit dem Blitz ganz entscheidend mitgestalten. Da verkündete Lohscheller nämlich den endgültigen Aufbruch des Rüsselsheimer Herstellers ins Zeitalter der E-Mobilität Ab 2028 will das Unternehmen nur noch rein elektrische Fahrzeuge herstellen, zudem plant Opel den Marktstart in China als E-Automarke. Schließlich steht auch der mit Spannung erwartete Start des neuen Astra an. Das wichtige Volumenmodell kommt in der sechsten Generation erstmals elektrifiziert. Und dann ist da ja noch die Markenikone Manta, die im Laufe dieses Jahrzehnts als E-Auto zurückkehren soll. Doch bei der Präsentation des Astra Anfang September wird bereits der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz, zuvor 17 Jahre in Diensten von Renault, anstelle von Lohscheller auf der Bühne stellen.Dass Opel im Spätsommer 2021 optimistisch in die herausfordernde Zukunft blicken kann, hat das Unternehmen zu großen Teilen dem geschiedenen CEO zu verdanken.