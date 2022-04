© Youtube / Ebay Kleinanzeigen - WG Die Freuden und Leiden des WG-Alltags in der Ebay-Kleinanzeigen-WG waren im März ein Klickbringer bei Youtube

Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine beschäftigen sich viele Menschen aktuell vermehrt mit ihren Finanzen und suchen nach Sicherheit. Diese Tendenz lässt sich auch an den beliebtesten Youtube-Videos des vergangenen Monats ablesen: In den Spots aus den Kategorien Superkurz, Kurz und Lang geht es unter anderem um das eigene Gehalt, um Strompreise und Reisekosten.