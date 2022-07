© Youtube / @visitisrael Fernweh hat derzeit wieder Hochsaison - und bei der Gen Z sind zwei Städte besonders gefragt

Sommer, Grillen, Reisen - viele der Werbeclips, die bei Youtube im Juni besonders häufig geklickt wurden, greifen aktuelle Themen und Stimmungen auf. So wirbt beispielsweise der beliebteste Clip aus der Kategorie Lang diesmal für einen gerade bei jungen Menschen stark im Trend liegenden Fernweh-Hotspot, während ein anderer Anbieter das aktuelle Flugchaos für sich nutzt. Auch verschiedene Food-Marken finden wie so oft ihren Platz in den Youtube-Werbecharts.