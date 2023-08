Kaufland hat im Juli bei Youtube richtig abgeräumt - dank eines bekannten Creators und seines neuen Energydrinks

Viele prominente Gesichter finden sich in den Werbespots, die im vergangenen Monat am häufigsten bei Youtube geklickt wurden - darunter auch ein internationaler Popstar. Die Kategorien Lebensmitteleinzelhandel und Telekommunikation sind stark vertreten.

Am 11. und 12. Juli feierte Amazon seinen Prime Day mit zahlreichen Schnäppchen. Ein humorvoller Spot zu diesem Anlass beschert dem Online-Händler den ersten Platz in der Kategorie Superkurz. Platz 2 geht an die Nestlé-Tochterfirma Purina : Mit Bigband und einem Ständchen von Superstar Robbie Williams höchstselbst wirbt der Hersteller von Haustiernahrung für das neue proteinhaltige Katzenfutter der Marke Felix. Krombacher ruft auf Platz 3 gut gelaunt dazu auf, lieber speziell statt normal zu sein - passend zu Krombacher Spezi und dem Motto: Spezi statt normal.

In der Kategorie Kurz sichert sichden ersten Platz. Ein kurzer Auszug aus der Kochshow-Serie Family Flavour, die auf dem Youtube-Channel A Taste of Aldi Nord läuft, zeigt eine amüsante Szene zwischen Entertainerin Parshad und einem Pärchen am Esstisch. Parshad stellt den beiden eine ungeahnt heikle Frage - die Gast Flori durch extra langes Kauen des selbstgekochten Gerichts umschifft. Auf Rang 2 dieser Kategorie findet sich eine wiederkehrende Brand im Ads Leaderboard: Baumarktkettedemonstriert mit viel DIY-Einsatz und ihrem beliebten Biber-Testimonal die Vorteile ihres Kunden-Programms HeyObi.landet mit einem weiteren Clip aus seiner Reihe "Join the flip side" auf dem Bronzerang. Der 15-Sekünder vermittelt die magische Anziehungskraft des klappbaren Smartphones Galaxy Z Flip.Montana Black, von Fans auch "Monte" genannt, ist einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands. In Kooperation mitpräsentiert er in einem gut dreiminütigen Video seinen neuen Energydrink Gönrgy ("Das 'G' steht für Gönnen") und fährt damit auf dem ersten Platz der Kategorie Lang ein. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Welche Power der Drink verleihen soll, demonstriert Monte in dem Spot nämlich durch ein rasantes Go-Kart-Rennen mit Fernsehmoderator Matthias Malmedie in einer Berliner Kaufland-Filiale.