© Penny Die Weihnachts-Kampagne von Penny über die zunehmende Spaltung der Gesellschaft triumphierte im Dezember bei Youtube

Emotionale Markenfilme mit Geschichten rund um menschliches Miteinander sind in der Werbung zur Weihnachtszeit der Klassiker. Werbespots dieser Art kamen auch auf Youtube im Dezember besonders gut an: Alle drei der erfolgreichsten Spots aus der Kategorie Lang stammen von Lebensmittelhändlern und bedienen sich eben dieser gefühlvollen Inhalte. Auch eine große Smartphone-Marke reiht sich in der Kategorie Kurz in die Riege der weihnachtlichen Spots ein.