Warsteiner

Für Warsteiner wird der Kühlschrank zum Tor der endlosen Möglichkeiten

Outdoor-Erlebnisse, Autos und erfrischende Getränke prägten im vergangenen Monat die beliebtesten Werbevideos auf Youtube. Die aufkommende Frühlingsstimmung trug ihren Teil dazu bei, dass die Lust auf Aktivitäten und Geselligkeit wieder stieg, was sich auch im Ads Leaderboard widerspiegelt.

Teilen

So wirbt die Baumarktkette Bauhaus in der Kategorie Superkurz dafür, wie wohltuend Gartenarbeit sein kann und schafft es damit auf Platz eins. An zweiter Stelle präsentiert Autobauer Ford den neuen Ford Ranger, der sich auch bestens für Offroad-Abenteuer eignet, untermalt mit einer Song-Sequenz aus dem Kultfilm "Dirty Dancing". Den Bronzerang holt sich Fruchtsaftmarke Granini mit einer sinnlichen Inszenierung seiner exotisch-fruchtig Sorten aus der Granini Selection.





Der Spaß an der Arbeit im Grünen findet sich auch in der Kategorie Kurz wieder. Auf Platz eins demonstriert Baumarktkette Obi euphorisch das Potenzial des eigenen Gartens – sowohl hinsichtlich der Blüten- und Pflanzenpracht, als auch beim Thema Sparen. Letzteres steht auch beim Zweitplatzierten Heycar im Fokus. Der Gebrauchtwagenanbieter lässt seine Kundinnen und Kunden dank neuer Cashback-Funktion noch preisgünstiger in den Frühling fahren. Und noch ein weiterer Autohändler findet sich im Ranking: Dacia stellt auf Platz drei mit einem für die Automobilbranche typisch ästhetischen Film die Vorzüge des neuen Dacia Duster unter Beweis und betont, wie schon Ford, dessen Offroad-Tauglichkeit.



Da die Tage länger und langsam auch milder werden, spielen Geselligkeit und Unternehmungslust wieder eine größere Rolle. Der Spot von Warsteiner scheint genau dieses Gefühl zu bedienen und stellt pure Lebensfreude kombiniert mit überraschenden Erlebnissen in den Mittelpunkt. Der zweinimütige Spot kommt in seiner Machart und Bildsprache einem Musikvideo gleich und beschert der Biermarke den Thron in der Kategorie Lang.

Der Spaß an der Arbeit im Grünen findet sich auch in der Kategorie Kurz wieder. Auf Platz eins demonstriert Baumarktketteeuphorisch das Potenzial des eigenen Gartens – sowohl hinsichtlich der Blüten- und Pflanzenpracht, als auch beim Thema Sparen. Letzteres steht auch beim Zweitplatziertenim Fokus. Der Gebrauchtwagenanbieter lässt seine Kundinnen und Kunden dank neuer Cashback-Funktion noch preisgünstiger in den Frühling fahren. Und noch ein weiterer Autohändler findet sich im Ranking:stellt auf Platz drei mit einem für die Automobilbranche typisch ästhetischen Film die Vorzüge des neuen Dacia Duster unter Beweis und betont, wie schon Ford, dessen Offroad-Tauglichkeit.Da die Tage länger und langsam auch milder werden, spielen Geselligkeit und Unternehmungslust wieder eine größere Rolle. Der Spot vonscheint genau dieses Gefühl zu bedienen und stellt pure Lebensfreude kombiniert mit überraschenden Erlebnissen in den Mittelpunkt. Der zweinimütige Spot kommt in seiner Machart und Bildsprache einem Musikvideo gleich und beschert der Biermarke den Thron in der Kategorie Lang.



Obwohl Lebensmitteleinzelhändler Lidl sich im Nachgang Rewe ist auf Rang drei auch die Konkurrenz in der Kategorie vertreten: Jamal Musiala, Fußballspieler vom FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, ist jetzt Teil des "Team Rewe", ebenso wie Markenbotschafter und Teamkollege Thomas Müller.



Das Youtube Ads Leaderboard zeigt jeden Monat die kreativsten Marken und ihre Werbevideos, in den Längen-Kategorien Superkurz-, Kurz- und Lang-Format. Das Anzeigen-Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, der Views, organische Reichweite, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment (Likes vs. Dislikes) berücksichtigt. Kategorie Superkurz (Bumper Ads) Obwohl Lebensmitteleinzelhändlersich im Nachgang mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert sah , kam die Kampagne mit Promi-Testimonial Günther Jauch dennoch gut an. In einem fast vier Minuten langen Video erklärt der Moderator das Konzept der als besonders nachhaltig deklarierten Lidl-Kreislaufflasche und holt damit den zweiten Platz. Mitist auf Rang drei auch die Konkurrenz in der Kategorie vertreten: Jamal Musiala, Fußballspieler vom FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, ist jetzt Teil des "Team Rewe", ebenso wie Markenbotschafter und Teamkollege Thomas Müller.Das Youtube Ads Leaderboard zeigt jeden Monat die kreativsten Marken und ihre Werbevideos, in den Längen-Kategorien Superkurz-, Kurz- und Lang-Format. Das Anzeigen-Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, der Views, organische Reichweite, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment (Likes vs. Dislikes) berücksichtigt.