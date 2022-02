© Integral Ad Science Geht es um Werbung in den sozialen Medien, sind die meisten Menschen sehr sensitiv. Mehr als jeder Zweite (51 Prozent) bevorzugt laut der IAS-Studie Marken, deren In-Feed-Anzeigen neben Inhalten erscheinen, die zum Image der Marke passen. Rund die Hälfte (46 Prozent) gibt zudem an, ein in Social Media beworbenes Produkt eher zu kaufen, wenn es zum Kontext passt. Und auch die Werbeerinnerung scheint für Marken mit inhaltsbezogenen In-Feed-Botschaften bei 52 Prozent der deutschen User höher zu sein.

Da ganze 96 Prozent der Deutschen derzeit über mindestens einen Social Media-Account verfügen, bieten die Netzwerke eine kaum zu unterschätzende Reichweite für gezielte Werbeplatzierungen. 72 Prozent der Befragten nutzen am liebsten ihr Smartphone, um sich durch Instagram & Co zu scrollen. Über drei Viertel (77 Prozent) verbringen mindestens zwei Stunden pro Tag auf den Plattformen, bei rund einem von vier Usern sind es sogar fünf Stunden oder mehr täglich. Am beliebtesten ist in Deutschland der Erhebung zufolge Youtube, gefolgt von Facebook, Instagram und TikTok.Geht es um Werbung in den sozialen Medien, sind die meisten Menschen sehr sensitiv. Mehr als jeder Zweite (51 Prozent) bevorzugt laut der IAS-Studie Marken, deren In-Feed-Anzeigen neben Inhalten erscheinen, die zum Image der Marke passen. Rund die Hälfte (46 Prozent) gibt zudem an, ein in Social Media beworbenes Produkt eher zu kaufen, wenn es zum Kontext passt. Und auch die Werbeerinnerung scheint für Marken mit inhaltsbezogenen In-Feed-Botschaften bei 52 Prozent der deutschen User höher zu sein.



Dass die Wirkung von Werbung in Social Media durchaus gegeben ist, zeigen die folgenden Zahlen: IAS zufolge haben 93 Prozent der Verbraucher hierzulande im vergangenen Jahr mit Werbung im Social Media-Umfeld interagiert. Fast die Hälfte der Befragten (43 Prozent) gibt dabei an, sich grundsätzlich eher mit Anzeigen in ihrem Social Feed zu beschäftigen als mit Werbung im offenen Web. Jeder Vierte (25 Prozent) hat bereits ein Produkt gekauft, das in seinem eigenen Feed beworben wurde. © Integral Ad Science Was sich deutlich negativ auf die Kaufbereitschaft auswirkt, ist die Platzierung von Werbung neben "unsicheren Inhalten". 33 Prozent jener Befragten, die schon mal durch Social Media Ads zum Kauf inspiriert wurden, würden nach eigenen Angaben eher kein Produkt bestellen, das im Umfeld solcher Inhalte beworben wird. Knapp jeder Fünfte (18 Prozent) empfindet auch das Image von Marken als schlecht, wenn deren Werbung in unpassenden Kontexten erscheint.



Das verstärkte Aufkommen von Fake News im direkten Umfeld der In-Feed-Anzeigen tut sein Übriges: 28 Prozent der Befragten vertrauen Werbung in Social Feeds erheblich weniger, seitdem Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken generell zunehmen. Die Studienteilnehmenden sehen bei diesem Problem sowohl die Social Media-Plattformen (63 Prozent) als auch die Marken selbst (36 Prozent) in der Verantwortung, Werbeausspielungen entsprechend zu steuern.

Dass die Wirkung von Werbung in Social Media durchaus gegeben ist, zeigen die folgenden Zahlen: IAS zufolge haben 93 Prozent der Verbraucher hierzulande im vergangenen Jahr mit Werbung im Social Media-Umfeld interagiert. Fast die Hälfte der Befragten (43 Prozent) gibt dabei an, sich grundsätzlich eher mit Anzeigen in ihrem Social Feed zu beschäftigen als mit Werbung im offenen Web. Jeder Vierte (25 Prozent) hat bereits ein Produkt gekauft, das in seinem eigenen Feed beworben wurde.Was sich deutlich negativ auf die Kaufbereitschaft auswirkt, ist die Platzierung von Werbung neben "unsicheren Inhalten". 33 Prozent jener Befragten, die schon mal durch Social Media Ads zum Kauf inspiriert wurden, würden nach eigenen Angaben eher kein Produkt bestellen, das im Umfeld solcher Inhalte beworben wird. Knapp jeder Fünfte (18 Prozent) empfindet auch das Image von Marken als schlecht, wenn deren Werbung in unpassenden Kontexten erscheint.Das verstärkte Aufkommen von Fake News im direkten Umfeld der In-Feed-Anzeigen tut sein Übriges: 28 Prozent der Befragten vertrauen Werbung in Social Feeds erheblich weniger, seitdem Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken generell zunehmen. Die Studienteilnehmenden sehen bei diesem Problem sowohl die Social Media-Plattformen (63 Prozent) als auch die Marken selbst (36 Prozent) in der Verantwortung, Werbeausspielungen entsprechend zu steuern.