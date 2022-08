© IMAGO / Westend61 Allen wirtschaftlichen Widrigkeiten zum Trotz wird die Kreativbranche immer beliebter

Rund 303 Millionen Menschen arbeiten global betrachtet in kreativen Jobs - Tendenz weiter steigend. Alleine in den vergangenen zwei Jahren haben sich 165 Millionen Kreative für eine Tätigkeit in diesem Wirtschaftszweig entschieden, wie die Studie "Future of Creativity" von Adobe offenbart. Als größte Motivation für solch einen Job geben mehr als die Hälfte die Meinungsfreiheit an. Dabei spielen Social Media eine entscheidende Rolle.