Für seinen "Adobe Consumer Research Report 2022" hat das Unternehmen 9565 Verbraucherinnen und Verbraucher in der gesamten EMEA-Region befragt, darunter jeweils 1005 Konsumierende in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Das Ergebnis: In Deutschland geben stolze 83 Prozent der Befragten an, dass sie ausschließlich Unternehmen unterstützen, mit deren Werten, Überzeugungen und Moralvorstellungen sie sich identifizieren können. Der Aspekt der Nachhaltigkeit (41 Prozent) ist den Deutschen dabei am wichtigsten, gefolgt von der sozialen Gerechtigkeit in Bezug auf Mitarbeitende der jeweiligen Unternehmen (35 Prozent).





Neben den Risiken unethischen Markenverhaltens geht es in der Studie auch um die Erwartungen der Konsumierenden hinsichtlich des immer bedeutender werdenden Online-Einkaufserlebnisses. So geben in diesem Kontext lediglich 15 Prozent der Befragten aus Deutschland an, dass für sie bei der Wahl des Händlers die Übereinstimmung mit ihren persönlichen Werten und ihrer Ethik oberste Priorität hat. Der günstigste Preis eines Produkts und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sind dagegen für mehr als die Hälfte der Deutschen (52 Prozent) am wichtigsten. 18 Prozent wünschen sich zudem ein Online-Shopping-Erlebnis, das besonders schnell, einfach und komfortabel ist.



Wie in anderen Studien auch dokumentiert der "Adobe Consumer Research Report" ebenfalls die Wichtigkeit einer überzeugenden Customer Experience im E-Commerce. So finden 63 Prozent der Deutschen, dass Onlineshops eine klare Preispolitik auf ihren Webseiten dokumentieren sollten. Für 57 Prozent sind aussagekräftige Produktbeschreibungen besonders wichtig. Zudem wünschen sich 64 Prozent der Konsumierenden mehr Angebote und Einkaufserlebnisse, die personalisiert und auf ihre individuellen Vorlieben zugeschnitten sind. 60 Prozent möchten dazu gezielte Angebote auf ihrem Smartphone erhalten, wenn sie sich in der Nähe eines stationären Geschäfts befinden. Mehr zum Thema Trendstudie So wichtig sind Purpose, Regionalität und Influencer für Kaufentscheidungen Wie können Marken ihre Kundschaft emotional erreichen und langfristig an sich binden? Die Antwort auf diese Frage wird immer öfter mit Buzzwords wie "Purpose Economy", "Influencer Economy" und "Glokalisierung" beantwortet. Eine Studie des Münchner FinTech-Startups XPAY bekräftigt diese Faktoren jetzt als elementar für den Markenerfolg - mit einer wichtigen Einschränkung. "Die meisten Händler bestätigen, dass Personalisierung und maßgeschneiderte Angebote im E-Commerce den Umsatz steigern – auch wenn Kund*innen sich eher eine große Auswahl statt personalisierten Erlebnissen wünschen", sagt Volker John, GTM Lead bei Adobe Commerce. "Entscheidend ist, dass Händler mithilfe von Daten einen echten Mehrwert für die Kund*innen schaffen und nicht zu offensichtlich nur ihre eigenen Ziele verfolgen."

