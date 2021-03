Für den Report mit dem Titel "New Era In Experience Report" hat Adobe gemeinsam mit der der London School of Economics (LSE) auf die Erkenntnisse von 300 Chief Information Officer in Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie die KMU-Manager-Studie der LSE zurückgegriffen. Außerdem hat das Unternehmen über 20.000 Interviews mit europäischen Geschäftsführern durchgeführt.



Dabei kristallisierten sich drei Unternehmenstypen heraus, die sich in ihrer Reaktion auf die Pandemie und ihrer Herangehensweise an die digitale Transformation und Technologieinvestitionen in der Corona-Krise unterscheiden: Adobe teilt die Unternehmen basierend auf den Erkenntnissen der Untersuchung in "Thriver", "Hider" und "Survivor" ein.