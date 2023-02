© IMAGO / Westend61 Bei der Content-Planung und -Priorisierung gibt es in den meisten Unternehmen Verbesserungspotenzial

Arbeitsprozesse optimieren, sich mit guten Inhalten abheben und möglichst viele Menschen erreichen: Mit diesen Herausforderungen sehen sich so gut wie alle Unternehmen derzeit konfrontiert. Führende Marken wollen sich in diesem Jahr in allen drei Bereichen stärker aufstellen. Dieses Vorhaben ergibt sich aus dem aktuellen "Adobe Digital Trends Report 2023", der vor allem die gestiegene Bedeutung von Content hervorhebt.