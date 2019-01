In den Medien werden Kasper Rorsteds gute Unternehmenszahlen und die strategische Ausrichtung des Sportartiklers unter seiner Führung hervorgehoben. Der CEO wird als kompetent und strategisch geschickt beschrieben. All das verhilft ihm an die Spitze der Rangliste. Rorsted ist seit dem 4. Quartal 2016 im CEO-Image-Ranking vertreten. Er stieg damals auf dem dritten Platz ein.



Über das Ranking Für das CEO-Ranking wertete Unicepta rund 30.200 Beiträge aus, die von Januar bis Mitte Dezember 2018 in deutschen Leitmedien sowie der New York Times, dem Wall Street Journal und dem Economist erschienen sind. Das Ranking basiert auf Ergebnissen aus dem Unicepta "DAX-Benchmark". Mit diesem erfasst der Anbieter für Smart Media Intelligence kontinuierlich die mediale Präsenz aller DAX-Konzerne und ihrer CEOs sowie die Tonalität der Medien-Berichterstattung.

© Unicepta

Das sind die CEOs mit dem besten Image

Auf Platz 2 folgt im Gesamtranking Theodor Weimer von der Deutschen Börse. Er wird in den Nachrichten vor allem für seinen Umgang mit der Verunsicherung im Unternehmen sowie mit den angeschlagenen Beziehungen zu Stakeholdern gelobt.An dritter Stelle steht Bill McDermott von SAP. Schaffte er es im Vorjahr als Zwanzigster nicht einmal unter die Top 10, konnte er sich 2018 bis ganz nach oben kämpfen. Der Manager gilt in den Medien als "extrem erfolgreich", vor allem seine Zukäufe und Investitionen im Cloud-Bereich finden Anklang. Beide Hauptgeschäftsführer konnten andere aus den Top 3 der CEOs mit dem besten Image verdrängen: Stephan Sturm von Fresenius sowie Reinhard Ploss von Infineon.Auf dem vierten Platz landet wie bereits im dritten Quartal der Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Der scheidende Beiersdorf-Manager Stefan Heidenreich komplettiert die Top 5 Manger mit dem besten Image. Er hat in den vergangenen Monaten einiges aufgeholt: Im dritten Quartal 2018 lag er noch auf Rang 13. bre