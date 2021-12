An allererster Stelle bei dem neuen Store-Erlebnis steht natürlich der Sport, der auch im Mittelpunkt An allererster Stelle bei dem neuen Store-Erlebnis steht natürlich der Sport, der auch im Mittelpunkt der globalen Adidas-Strategie "Own the Game" steht. Drumherum hat die Marke ein Öko- und Wertesystem aufgebaut, das sich um die Bedürfnisse und Ansprüche von Sportlerinnen und Sportlern dreht. Der Flagship-Store in Berlin soll dieses System sichtbar machen - und damit für Nähe zu den Menschen sorgen, die Adidas immer öfter über digitale Kommunikations- und Vertriebskanäle erreicht.

Clubtreff, Event-Location, Sportzentrale, Nachhaltigkeits-Labor: Alle diese Begriffe dürften auf den Adidas Flasgship Store in Berlin zutreffen. Dort sollen Sporttreibende jeglicher Coleur ihre Ausrüstung finden, auf Gleichgesinnte treffen und sich inspirieren lassen. Der Laden ist das jüngste Mitglied in der Flagship-Store-Familie in den so genannten Key Cities von Adidas, zu denen neben Berlin auch London, Los Angeles, New York, Paris, Shanghai, Tokyo, Mexico City, Moskau, Dubai, Peking und Seoul gehören.