© Youtube / @Audi Der Audi Q4 Sportback e-tron ist der Star der Kampagne zum Netflix-Start von "The Gray Man"

Am 15. Juli lief der Actionthriller "The Gray Man" in ausgewählten Kinos an, seit Freitag ist er weltweit auf Netflix verfügbar. Neben Hollywoodstar Ryan Gosling spielt darin Ana de Armas die weibliche Hauptrolle der Agentin Dani Miranda. Und als solche braucht sie natürlich ein hochmodernes schnelles Gefährt, das dank einer exklusiven Partnerschaft von Netflix und Audi von dem Ingolstedter Automobilhersteller kommt. Neben dem Q4 Sportback e-tron sind noch drei weitere Audi-Modelle im Film zu sehen. Die Kampagne stammt aus der Feder von Thjnk.