PR-Fachleute müssen die Markttrends stets im Blick haben und sich an neue Entwicklungen anpassen

Für die PR-Branche hat sich in den letzten Jahren im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung viel verändert. Gerade der Bereich Social Media hat stark an Relevanz gewonnen, beflügelt vor allem auch durch die Corona-Krise. Welche Kanäle und Formate für die Branche das größte Potenzial bergen, hat das Software-Startup Aclipp jetzt in Zusammenarbeit mit Landau Media untersucht und dazu zahlreiche PR-Manager:innen befragt.