Als Managing Director Accenture Strategy und Leiter der Sustainability Strategy Practice in der DACH Region ist Alexander Holst Spezialist für Nachhaltigkeit und neue Geschäftsmodelle. Nominell hat das Nutri-Score-Label - auch bekannt als Lebensmittelampel - mit seinem Aufgabenbereich wenig zu tun. Denn die Lebensmittelampel kennzeichnet nur, wie gesund ein bestimmtes Produkt war. Über die Nachhaltigkeit der Produktion besagt es nichts. Doch Holst sieht starke Parallelen: Gesündere Lebensmittel sind genau wie die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit zentrale Prioritäten der Konsumenten, über die sie die Haltung und Zukunftsfähigkeit einer Marke definieren. Wer als Unternehmen für Lebensmittelkunden langfristig relevant bleiben will, hat also keine andere Wahl, als sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.



Kurz- bis mittelfristig wird es solche Unternehmen geben. Denn sollte das Nutzenversprechen des Produktes nichts inhaltlich mit dem Nutri-Score zu tun haben – also zum Beispiel eben eher auf Spaß und Convenience abzielen –, hat der Kunde auch keine entsprechende Erwartung gehabt. Mittelfristig kann es aber sogar für diese Art von Produkten eine Art „Pull-Effekt“ geben und es werden neue Erwartungen seitens der Kunden – zum Beispiel durch die öffentliche Diskussion – geschaffen. Somit ist die Frage langfristig nicht mit einem Ja oder Nein zu beantworten, sondern hängt von verschiedenen Kriterien ab.Markengebundenheit, Nutzenversprechen und Kundenerwartungen sowie dem Verlangen nach Transparenz. Wenn Kunden zum Beispiel eine hohe Markengebundenheit haben, werden sie kurz- oder mittelfristig wahrscheinlich weiterhin ihre bevorzugten Produkte kaufen, egal, welchen Score diese haben. Bei Produkten, die preislich und qualitativ nicht leicht zu unterscheiden sind wie zum Beispiel Tiefkühlpizza, wird der Score dagegen Kunden motivieren, die Pizza mit dem besseren Score zu kaufen. Sollte nur eine der zur Auswahl stehenden Pizzen den Nutri-Score haben, ist es denkbar, dass der Kunde diese wählt. Warum würden die anderen Hersteller keinen Score auf ihre Verpackungen drucken, wenn dieser gut wäre?Einige Nahrungsmittelhersteller versprechen ihren Kunden, dass ihr Produkt besonders gesund sei oder auch extra Vitamine habe. Wenn ein Unternehmen mit einem solchen Nutzenversprechen auch einen guten Score auf sein Produkt drucken kann, bestärkt es voraussichtlich die Erwartungen des Kunden und könnte sogar die Markenverbundenheit erhöhen. Wenn es allerdings einen schlechten Score aufzuweisen hat, bricht es das Versprechen an seine Kunden und kann ihr Vertrauen dadurch verlieren.Der Nutri-Score ist nicht mit einem Ökosiegel oder einem Label für Tierwohl zu vergleichen. Das Label informiert Verbraucher nur über den Nährwert der Produktes. Und Studien haben gezeigt, dass der Nutri-Score von Verbrauchern besonders gut verstanden wird: Sie erkennen, welche Produkte gesünder sind und können dann eine bewusste Kaufentscheidung treffen. Besonders für Verbraucher mit ungesundem Essverhalten kann der Nutri-Score Vorteile bieten. Dazu zählen zum Beispiel ältere Menschen oder auch Teile der Bevölkerung, die nur ein geringes Ernährungswissen/-verständnis haben. Andere Aspekte wie Bio, Tierwohl, Regional, Fairtrade kommen dann bei ausgewählten Produkten hinzu. Wird es komplizierter? Ja, aber dafür auch transparenter. Und leider kann es dann aus Kundensicht passieren, dass ein regionales Bioprodukt doch nur ein "D" oder sogar "E" bekommt.Unternehmen mit einem Nutzenversprechen für ein gesundes Produkt können mit einem guten Score „beweisen“, dass sie ihr Versprechen eingehalten haben und damit das Kundenvertrauen stärken. Ähnlich können Unternehmen, denen aufgrund der Art ihrer Produkte fälschlicherweise nachgesagt wird, gar nicht so gesund zu sein, dies zur Änderung der Kundenwahrnehmung nutzen.Der Nutri-Score ist ein guter Anfang mit Potenzial. Unternehmen sollten das Label als Chance sehen. Gemäß der Accenture-Strategy-Studie „From me to we – the rise of the purpose-led brand“ sehen 66 Prozent der Kunden Transparenz als eines der wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung. Der Nutri-Score liefert Transparenz. Und das wird eine besonders große Wirkung haben, wenn die Kundenerwartungen nicht mit dem Nutri-Score übereinstimmen. Aber auch längerfristig, wenn viele Wettbewerber den Nutri-Score verwenden, das Label als Industriestandard akzeptiert wurde, oder wenn es gesetzlich verpflichtend werden sollte, wird der Nutri-Score zu mehr Transparenz führen.Der Nutri-Score wurde in anderen europäischen Ländern bereits eingeführt. Dort ist eine Veränderung im Kaufverhalten bereits nachweisbar. Bei einigen Produkten, zum Beispiel Chips und Süßigkeiten, werden Kunden einen schlechten Score wahrscheinlich erwarten. Trotzdem kann das Label mit der Zeit zu Verhaltensänderungen führen. Kunden werden dann seltener zu diesen Produkten greifen, eine Alternative mit einem besseren Score wählen oder die Produktkategorie vollständig mit etwas anderem ersetzen.Hersteller von Waren bei denen Verbraucher keinen guten Score erwarten, werden kurzfristig wahrscheinlich keinen Einfluss vom Score spüren. Sobald der Verbraucher aber ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie ungesund manche Produkte sind und was für bessere Alternativen es gibt, werden auch Süßwarenhersteller umdenken müssen. Profitieren werden dann diejenigen, die die bereits erwähnten gesunden Alternativen anbieten, oder es schaffen, den ernährungsphysiologischen Wert ihres Produktes zu verbessern.Das Label wird das Bewusstsein der Verbraucher dafür stärken, wie gesund welche Produkte sind. Damit werden die Erwartungen steigen, überwiegend gesunde Produkte angeboten zu bekommen. Die Industrie kann diese jetzt schon erfüllen, indem sie ihr Angebot oder zumindest ihre Rezepte verändern und nährstoffreichere Zutaten verwenden und auf andere Zutaten widerum verzichtet. Einige Firmen setzen sich auch Ziele, den Zucker- oder Salzanteil ihrer Produkte bis 2020 oder 2025 zu senken.Untersuchungen von Accenture Strategy haben ergeben, dass ein Vertrauensbruch die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beeinträchtigt. Die direkten Auswirkungen auf zukünftige Umsatzverluste aufgrund von Vertrauensereignissen beliefen sich für die über 7000 analysierten Unternehmen konservativ auf 180 Milliarden US-Dollar. Dazu kommt: 17 Prozent der Verbraucher, die von den Worten oder Handlungen einer Marke enttäuscht wurden, kehren nie wieder zu dieser Marke zurück. Wenn Unternehmen also die Möglichkeit haben, das Vertrauen vom Kunden zu stärken oder wieder zu verbessern, sollten sie diese auf jeden Fall ergreifen, auch wenn dies bedeutet, dass sie in gesündere Produkte und Alternativen investieren müssen. cam