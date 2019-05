Abschied Dieter Zetsche

Viel schöner kann man seine Achtung vor einem Wettbewerber nicht ausdrücken. BMW nutzt den Abschied vonheute bei Daimler für eine kleine humorvolle Hommage an den langjährigen Vorstandsvorsitzenden des Stuttgarter Premiumautobauers.Der Topmanager, der im Laufe seiner Amtszeit selbst zu einer Marke geworden ist, hat Mercedes-Benz zu neuen Höhen getrieben. Er hat BMW mit seinen Innovationen und seiner Modellpolitik immer wieder geärgert, fasziniert und gefordert. Entsprechend groß fallen die Dankesworte an Dr. Z am Ende des Films aus, der gerade in den sozialen Netzwerken wie Youtube und Facebook läuft. Davor gibt es ein paar Ade-Szenen und als Krönung eine Ausfahrt im BMW i8 Roadster. Jetzt darf er das ja. Kreativ umgesetzt hat das Ganze. mir