Kevin Trapp beim OMR-Festival

Man sollte meinen, nach zehn Jahren als Profi kann Eintracht-Torwart Kevin Trapp nichts mehr aus der Ruhe bringen. Aber beim Launch der "About you x Kevin Trapp"-Kollektion vor anderthalb Jahren war es anders: "Ich war sehr nervös", erzählt der 32-Jährige auf der OMR im Gespräch mit Julian Jansen, Director Content Marketing bei About You.

"Es war eine andere Branche und ich stehe mit meinem Namen dafür", so Trapp. Mittlerweile fährt die im Herbst 2021 gestartete Kollektion ein