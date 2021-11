About You Kampagne

© About you Kendall Jenner träumt vom Leben auf der Pferdefarm - About you lässt alle mitträumen.

Damit trifft About you ziemlich sicher den emotionalen Punkt von Millionen Mädchen der westlichen Welt: Beim zweiten gemeinsamen Produkt-Drop in diesem Jahr mit Kendall Jenner dreht sich alles um deren Kindheitstraum: das Leben auf einer Ranch, umgeben von Pferden. Die mehr als 40 limitierten Fashionstücke sind inspiriert von dem persönlichen Style des Models und sollen ihre natürliche Seite darstellen.