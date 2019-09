Wer steht hinter dem CMO of the Year-Award? Die Gastgeber des "CMO of the Year" Awards 2019: Serviceplan Gruppe, Mediengruppe RTL Deutschland, Frankfurter Allgemeine Zeitung, G+J e|MS, Samsung Electronics und SpotCom in Kooperation mit: Capital, N-TV, HORIZONT, Institut für Marketing-LMU München

jagt nicht nach Marketingpreisen. Trotzdem hält er nun die nächste große Auszeichnung der Branche in seinen Händen. Nachdem er Anfang 2019 zum HORIZONT-Mann des Jahres gekürt worden war, folgt nun der CMO of the Year-Award. Die Marketingszene würdigt damit seine Leistungen um den rasanten Aufstieg von About You.2014 als Tochter dervon ihm mitgegründet, hat sich der Onlinemodehändler zu einer der ganz großen E-Commerce-Geschichten in Deutschland und Europa entwickelt. Über 15 Millionen monatlich aktive User, ein erwarteter Umsatz von rund 700 Millionen Eurofür dieses Geschäftsjahr, mittlerweile in zehn Ländern aktiv und hierzulande profitabel. Alles Fakten, die den Erfolg der Marke zeigen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Konzept des klassischen Einkaufsbummels zu digitalisieren und für seine Kundinnen und Kunden zu personalisieren. Die Folge: Bei vielen Konsumenten in Deutschland und in Europa gehört die Marke zum Alltag. Daran hat Tarek Müller großen Anteil, auch wenn er immer wieder auf sein Team verweist. "Wir verfolgen bereits seit längerem im Marketing die Strategie, neue Wege zu gehen, mit dem Ziel, uns von klassischer Werbung und bestehenden Marketingkanälen unabhängiger zu machen und den Fokus zunehmend auf direkte Kanäle zur Kundenkommunikation zu legen", sagt Tarek Müller. Er ist dabei Treiber, Visionär und Impulsgeber in einem.Seit über zehn Jahren entwickelt er digitale Geschäfts- und Marketingmodelle für den Online-Handel. "Tarek Müller ist der Marketing-Kopf hinter About You. Als Digital Native hat er alle Komponenten aus dem Werkzeugkasten des modernen Marketings verzahnt: Vom Content Marketing über starkes Influencer- bis zu Event-Marketing", würdigt, Capital-Chefredakteur und Sprecher der Jury die Leistungen Müllers. Und der macht nicht nur als Unternehmer von sich reden. Unter anderem ist er Gründer und Gesellschafter der 2011 gegründeten Beratungsfirma Etribes, ist als Investor und Business-Angel aktiv. Insgesamt hält er über 20 Beteiligungen an Digital- & Technologiefirmen.Müller ist nach(BMW),(Rügenwalder),(Telekom),(Adidas) und Karsten Kühn (Hornbach) der sechste Manager, der die Auszeichnung erhält.Der Preis, den die Serviceplan-Gruppe und die Partner des Innovationstages initiiert haben, steht unter dem Motto "von CMOs für CMOs". Die Mitglieder des "CMO of the Year" Councils - allesamt hochrangige Marketingentscheider in deutschen Unternehmen - haben zunächst die zehn Finalisten ermittelt. Eine 17-köpfig Jury, die sich aus Mitgliedern des Councils, Branchenexperten und Medienpartnern zusammensetzt, hat aus diesem Kreis den Sieger ermittelt. HORIZONT ist Medienpartner des Awards. mir