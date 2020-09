© True Fruits

Wichtiger Teil der Marketingidee ist, wie die Flaschen am PoS wirken

© True Fruits

True Fruits versucht Weißbierfans mit einer Limited Edition zum Orangensaft zu locken

© Burger King Deutschland

Mit dem Wiesn King will Burger King den Oktoberfest-Fans eine zünftige Brotzeit liefern

Der Anlass ist wahrhaft historisch: Zuletzt fiel das Oktoberfest vor mehr als 70 Jahren wegen einer Cholera-Epidemie aus. Die Absage wegen Corona ist daher eine Premiere für das 21. Jahrhundert.Da passt es gut, dass auch True Fruits mit seiner Kampagne eine Premiere feiert. Erstmals ist eine Limited Edition nicht dem Smoothie-Sortiment gewidmet, sondern der neuen O-Säft Direktsaft-Kategorie.Das Flaschen-Design von „O'Säft is“ imitiert ein Weißbier-Glas, das auf dem Kopf steht und wird damit zum Symbol für die aktuellen Verhältnisse, die ebenfalls auf dem Kopf steht. Die Oktoberfest-Edition begleitet der Safthersteller mit einer Außenwerbungskampagne, bei der vier Plakatmotive in 13 Städten geschaltet werden (Köln, Stuttgart, Heidelberg, Hamburg, Regensburg, Nürnberg, Mannheim, Würzburg, Bonn, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe und München).Mit einer Laufzeit vom 22. bis 28. September soll die Kampagne rund 14,46 Millionen Kontakte erzielen. Die Kampagne ist eine Mischung aus Durchhalteparolen („Trotzdem Saufen!“) und tröstend gemeinten Beleidigungen ("Siehst eh scheiße aus im Dirndl").Eine eigene klassische Werbekampagne wird es für Burger Kings Wiesn King nicht geben. Burger King präsentiert den Burger, der mit einer Käsecreme bayrischer Art serviert wird, als saisonales Produkt in seinem Sparmenü. Der limitierte Burger soll bis zum 2. November bundesweit in allen teilnehmenden Restaurants verfügbar sein.Denn Klaus Schmäing, Director Marketing bei Burger King Deutschland, ist überzeugt, dass das Volkfest auch außerhalb Bayerns schmerzlich vermisst wird: „Mit dem Wiesn King hat es sich Burger King daher zum Ziel gemacht, Volksfest-Fans in ganz Deutschland auf bayrische Art zu ermuntern und ihnen somit ein Stück Oktoberfest-Feeling zurückzugeben.“ cam