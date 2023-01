So soll Hoffenheims Stadion zur Zero-Waste-Arena werden

© Simon Hofmann/PreZero Die Begrifflichkeiten des Fußballs dienen PreZero als Kommunikationshilfe zum Abfallsortieren

Bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Festivals kommt viel Abfall zusammen. PreZero ist darauf spezialisiert, diesen zu sammeln - und komplett wiederzuverwerten. Gemeinsam mit dem Verein TSG Hoffenheim arbeitet das Unternehmen daran, aus dem Fußballstadion einen Ort zu machen, an dem alles recycelt wird, was an Müll anfällt.