Rockstar Mirko Kaminski trifft OMR-Schöpfer Philipp Westermeyer

Seit Philipp Westermeyer die Online Marketing Rockstars zu einer der größten Fachevents Europas gemacht und der Digitalmarketing-Szene ein hippes Image verpasst hat, wollen auf einmal alle Rockstars sein. Da geht es Mirko Kaminski nicht anders. Zum Auftakt des OMR Festivals in Hamburg trifft er OMR-Schöpfer Philipp Westermeyer in dessen Podcast-Studio zum Interview der etwas anderen Art. Typisch Kaminski eben.Als Reporter, der selbst in der Marketing- und Agenturszene zuhause ist, beweist Kaminski in seinen Videos feines Gespür für den Zeitgeist und die Themen, die die Branche bewegen. Dabei interviewt er nicht nur prominente Persönlichkeiten aus der Marketing- und Agenturlandschaft, sondern liefert gerne auch mal den einen oder anderen Bewegtbild-Blockbuster - und das immer informativ und vor allem: extrem unterhaltsam. hor