Ford

Ab Mai führt Fabian Halft bei Ford das Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Fabian Halft führt ab Mai 2023 bei Ford das Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der 42-Jährige verantwortet damit in der DACH-Region als Direktor Marketing die Repositionierung der Marke in Richtung Adventurous Spirit. Er folgt auf Olaf Hansen. Der 51-Jährige wechselt zum 1. Mai 2023 als Director Vehicle Personalization in die Ford Europa-Zentrale.

Fabian Halft arbeitet seit April 2020 für Ford. Er arbeitete zunächst als Leiter PKW Strategie bei Ford Europa. Im Januar 2022 übe