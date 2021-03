DM will Corona-Schnelltests verkaufen

© DM DM bereitet den Verkaufsstart für Corona-Schnelltests vor

Ende Februar hatte sich Kanzlerin Merkel zu einer Öffnungsstrategie mit Corona-Schnelltests bekannt. Jetzt macht DM Druck und kündigt einen möglichen Verkaufsstart von Tests der Marke Boson für den 9. März an. Technomed Service, das den Schnelltest von Boson vertreibt, hatte erst vergangene Woche die Zulassung dafür erhalten. Der Verkauf von Test-Kits könnte für Drogerien und Apotheken in den kommenden Wochen zum echten Millionen-Geschäft werden. DM wird mit diesem Thema also nicht lange allein bleiben.