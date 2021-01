© Youtube Für die Produktion der WhatsApp-Kampagne "A Family Diary" zeichnet Anorak Film verantwortlich

Zum Abschluss des gerade für Familien oft schweren Jahres 2020 hat WhatsApp eine globale Kampagne gelauncht, die in gefühlvollen Bildern zeigt, wie Großeltern, Eltern und Enkelkinder während der Pandemie Halt in digitalem Austausch gefunden haben. In Zusammenarbeit mit BBDO Berlin und Almap BBDO stellt der Messenger-Dienst den Wert des Teilens von Fotos sowie Text- und Sprachnachrichten über Familien-Chatgruppen in den Mittelpunkt eines emotional aufgeladenen Werbefilms.