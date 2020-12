© Lidl Das umstrittene Lidl-Motiv

Dass Lidl Deutschland mit dem Slogan "Bar war gestern" um Personal werben wollte, ist in den sozialen Medien auf so große Kritik gestoßen, dass die Kampagne gestoppt wurde. "Nachtreten, wenn man eh schon am Boden liegt", warf die German Bartenders Guild den Neckarsulmern vor.