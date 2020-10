© Imago Images/ZUMA Wire

Walmart ist weiter daran interessiert, einen Teil von Tiktok zu besitzen. CEO Doug McMillon sieht in der Video-Plattform die Möglichkeit, "Social Commerce" für amerikanische Kunden einfacher und attraktiver zu machen. Das Unternehmen wolle Produkte, die in Tiktoks Kurzvideos gezeigt werden, schnell und einfach einkaufbar machen. Das sagte CEO Doug McMillon in einem Interview mit "CNBC" am Donnerstag vergangener Woche.