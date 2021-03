© Ceconomy Ferran Reverter

Paukenschlag in Ingolstadt. Media-Saturn-Chef Ferran Reverter kehrt dem Elektronikhändler den Rücken. Anstatt in die Ceconomy-Führungsspitze aufzusteigen, wechselt er zum FC Barcelona. Der Mutterkonzern will die Organisationsstruktur umbauen.