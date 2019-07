Wir feiern Geburtstag | OTTO

Welche Zielgruppe Otto mit seinem von Heimat in Berlin entwickelten TV-Spot ansprechen will, ist nicht sonderlich schwer zu erkennen. In dem Spot wimmelt es geradezu vor jungen, hippen Menschen, die zusammen arbeiten, mit ihren Smartphones und Smartwatches hantieren, gemeinsam feiern und sich, wenn sie mal nicht um die Welt fliegen, natürlich mit E-Scootern von A nach B bewegen. Entsprechend lang ist auch die Liste der Dinge, die Otto anlässlich seines runden Geburtstages feiert. In dem Commercial, das die Produktionsfirma Bubbles Film in Hamburg gemeinsam mit Regisseur Jason Yan Francis umgesetzt hat, würdigt der Handelsriese unter dem Hashtag #70YEAH die Momente, Hobbies und Vorlieben von Großdenkern, Kleinguckern, Jetsettern und Lifestylern - und die Produkte und Services, die sie schätzen. Dass diese alle in der Otto-App zu finden sind, versteht sich von selbst.Alexander Rohwer, Leiter Strategy & Brand bei Otto, hat den Mediamix und die Kreation weitestgehend auf die junge Zielgruppe und deren Mediennutzungsgewohnheiten ausgerichtet. "Nie war eine unserer Kampagnen so digital gedacht. Selbst der TV-Clip spielt mit den Sehgewohnheiten der Instagram-Welt. Damit zeigen wir, dass die Reise der Marke Otto in Zukunft noch viel stärker und konsequenter in die digitale Welt gehen wird", erklärt Rohwer.Der Startschuss für die Kampagne fällt am heutigen Mittwoch. Die Mediaagentur BPN powered by Mediabrands wird den TV-Spot auf reichweitenstarken Sendern schalten. Außerdem kommen drei Digitalspots und neun kurze Bumper-Ads zum Einsatz. Doch Bewegtbild ist nicht alles. Im Mediaplan sind auch Display-Ads und Großformate, klassische Außenwerbung sowie Digital Out of-Home-Formate vorgesehen. Last but not least wird Otto seine Botschaft über Social-Media-Marketing auf den Plattformen TikTok, Instagram, Facebook und Youtube verbreiten. mas