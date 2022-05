So sinnlich übersetzt Vodafone das Thema 5G in die Welt der Düfte

© Vodafone Vodafone hat das weltweit erste 5G-Parfüm gelauncht.

"Geruch kann man nicht sehen - so wenig wie die Funkwellen des 5G-Netzes. Aber beides sendet Signale und überträgt Botschaften in Millisekunden." So oder so ähnlich kann die Idee hinter dem von Vodafone gelaunchten 5G-Pafüm umschrieben werden, das der Mobilfunkkonzern gemeinsam mit der Hamburger Kreativagentur Reinsclassen kreiert hat. In den externen Verkauf gehen soll der Duft aber nicht.